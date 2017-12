Un grupo de ciudadanos aglutinados en el grupo Chekuerái (Estoy harto) fueron sacados a empellones de la Municipalidad de San Lorenzo por airados funcionarios, cuando fueron a solicitar informes sobre el estacionamiento tarifado. Varias mujeres que acompañaron el pedido resultaron lastimadas. SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los integrantes de la asociación anticorrupción Chekuerái, liderada por Pastor Filártiga, llegaron ayer a las 09:00 a la sede municipal. El objetivo era entregar una nota en la que solicitan un informe detallado sobre el estacionamiento tarifado implementado desde este mes. El grupo fue acompañado por la presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y candidata a diputada por el PEN, Kattya González. Los reclamantes no pudieron subir al tercer piso donde funciona la Oficina de Acceso a la Información Pública, porque fueron echados a empujones de la planta baja, zona de acceso a las escaleras. Una turba de funcionarios incluso lastimó a mujeres en el forcejeo por sacarles del recinto comunal administrado por el intendente Albino Ferrer (colorado cartista). Filártiga quedó con rastros de golpes en el abdomen y brazos que le propinaron los empleados. No es la primera vez que los funcionarios actúan con mucha agresividad en contra de integrantes de Chekuerái. Finalmente, se le permitió ingresar solo a Filártiga, quien fue escoltado por policías hasta que pudo entregar la nota y luego salir. Chekuerái acompaña un reclamo ciudadano que se niega a aceptar el estacionamiento tarifado. Consideran un negociado más de Ferrer y de los concejales que aprobaron sin analizar la licitación pública que otorgó la prestación del servicio a la empresa argentina SL Parking, representada por el ingeniero Francisco Fiorio. La compañía debió empezar a cobrar por aparcar a partir de la segunda quincena de diciembre, pero se pospuso para enero de 2018. Percibirá por cada vehículo G. 3.000 por hora de estacionamiento. En una primera etapa se aplicará solo en el microcentro, de 07:00 a 20:00, de lunes a viernes, y sábados de 07:00 a 14:00. SL Parking se quedará con el 77% y la Municipalidad con solo el 23% de lo recaudado. El objetivo supuestamente es ordenar el tránsito y evitar accidentes en sus calles, muchas de ellas en pésimo estado y con cloaca FUENTE ABC