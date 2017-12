Los fiscales intervinientes indicaron que hay pruebas contundentes contra los investigados en la rosca corrupta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que se podrían dar más imputaciones por tráfico de influencias en los próximos días. Hoy, a las 9.00, deberá concurrir ante la Fiscalía el destituido senador colorado cartista Óscar González Daher. El ex senador deberá presentarse ante los fiscales Francisco Torres y Alcides Corvalán para una declaración indagatoria. En tanto su ex secretario Raúl Fernández Lippmann deberá comparecer para las 11.00. Este último, imputado por tráfico de influencia en calidad de autor. En tanto la fiscala Casse Giménez fue citada para las 8.00. Para mañana, viernes, fueron convocados para una declaración indagatoria el ex senador Jorge Oviedo Matto y el abogado y ex ministro del Interior Carmelo Caballero. Así como también otro letrado identificado como Rubén Silva. Las declaraciones iniciarán a las 8.30. Cabe destacar que Caballero ya fue citado para el martes pasado, sin embargo, quedó la declaración suspendida ya que los fiscales anticorrupción estaban disconformes con la citación como testigo, por lo que ahora será indagado. Numerosos audios filtrados de conversaciones telefónicas evidenciaron el esquema de corrupción y el grosero tráfico de influencia que encabezaba González Daher, como presidente del JEM. Las varias grabaciones revelaron la rosca corrupta que maneja a la Justicia, y culpable de que muchas causas hoy estén cajoneadas. Los audios divulgados por Radio Cardinal salpican, además de González Daher, caballero y Oviedo Matto, a ministros de la Corte Suprema, jueces, fiscales y abogados. El ex legislador operó desde el JEM, ente que se encarga de sancionar y destituir a fiscales y a magistrados, a favor de correligionarios y de sus más cercanos allegados implicados en hechos de corrupción. Los fiscales intervinientes indicaron que hay pruebas contundentes que serán tenidas en cuenta. DOCUMENTOS. Mencionaron que también se cuentan con documentos incautados durante una constitución en el JEM, además de declaraciones de dos funcionarios que pudieron identificar a otros compañeros que supuestamente ingresaron a dicha institución para hurtar los documentos y contenidos de las cámaras de vigilancia. La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó una investigación penal seria, rigurosa, profunda y responsable de los hechos denunciados, utilizando las herramientas legales que el estado de derecho proporciona al Ministerio Público. Solicitó también una audiencia con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; sin embargo, este ya habría ido de vacaciones a Cancún. FUENTE ÚLTIMA HORA