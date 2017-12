Según un ex ministro del Interior, la lucha por el poder territorial se volverá aún más violenta con la extradición del brasileño. El juez que intentó frenar este proceso fue imputado y será enjuiciado. Ayer, después de muchas idas y vueltas, finalmente, Jarvis Chimenes Pavão fue extraditado a su país de origen. Este hecho marca un nuevo escenario en la lucha contra el crimen organizado, según explicó el ex ministro del Interior, Francisco de Vargas, que presagió una serie de hechos violentos por la lucha del poder territorial que deja el brasileño, quien, a pesar de estar tras las rejas, seguía moviendo los hilos de la mafia, principalmente en la frontera, según expertos. El crimen de Jorge Rafaat y los casos de sicariato que se trasladaron a Asunción, denotan –según el ex secretario de Estado– la sangrienta lucha territorial y con la ida de Jarvis se perfila el joven Elton Rumich Da Silva (alias Galán) como el nuevo capo de la frontera. "Su detención (de Jarvis) le menoscabó en su poderío; eso lo vieron algunos segundos como una oportunidad para subir un escalón y ganar espacio. Estamos hablando de un criminal cuyas acciones denotan mucha violencia", explicó De Vargas refiriéndose a Galán. Laura Casuso, abogada del presunto narcotraficante, criticó el accionar de la Justicia para con su cliente, ya que sostiene que no le permitieron pasar la última noche con su esposa y tampoco lo dejaron despedirse de sus abogados, según comentó. En medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes, fue llevado el hombre para abordar el avión que lo sacó del territorio paraguayo. traslado. Pasadas las 05.00 de la mañana, salió la primera comitiva compuesta por patrulleras, policía motorizada punteando y con la presencia de ambulancias. Luego salió otra comitiva con las mismas características, pero en ninguna de ellas estaba Pavão quien fue trasladado en un helicóptero Robinson hasta el Grupo Aerotáctico para su posterior vuelo al Brasil, que se produjo pasadas las 8.00 de la mañana. El comisario Luis Arias, jefe de Interpol Paraguay, explicó que el brasileño en todo momento se mostró tranquilo y hablaba normalmente con los intervinientes. En la Agrupación Especializada le practicaron un riguroso examen médico y le colocaron un chaleco antibalas y un casco protector. De acuerdo a fuentes de la investigación, Jarvis guardará reclusión 17 años, en la Penitenciaría Federal de Mossoró de Río Grande do Norte, una cárcel de máxima seguridad que tiene entre sus ocupantes a Fernandinho Beira-mar, capo del Comando Vermelho. Juez Ocampos es suspendido por la Corte

La Corte Suprema de Justicia determinó ayer la suspensión del juez de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de San Estanislao, Crescencio Ocampos Cano, quien había realizado una maniobra jurídica y cancelado judicialmente la extradición del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão al Brasil por 24 horas. La suspensión durará hasta que culmine la auditoría.

La medida se tomó luego de que Auditoría de Reacción Inmediata recomiende al Consejo de Superintendencia de la CSJ la apertura del proceso disciplinario, y durará hasta que culmine la auditoría. Se resolvió también que los antecedentes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía General del Estado. Magistrado de Santaní fue imputado y se expone a alta pena

El juez en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Estanislao, Crescencio Ocampos Cano, fue imputado ayer por la supuesta comisión del hecho punible de prevaricato y con esto se expone a unos 10 años de pena privativa de libertad, tras su resolución favorable al hábeas corpus solicitado por Pavão.

La imputación fue presentada por el fiscal Luis Pilañez, quien explicó que el delito consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

Afirma que hay suficientes indicios para sostener que el magistrado habría violado la ley. Piñánez sostuvo que el juez no tenía ninguna competencia dentro del caso y sobrepasó la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Pidió además el desafuero del magistrado.

Juicio del jem. Por otro lado, el JEM resolvió ayer iniciar de oficio un juicio al juez Crescencio Ocampos y pide a la Corte su suspensión preventiva. Giuzzio sugiere allanar casa del juez

El senador Arnaldo Giuzzio sugirió allanar la vivienda del polémico juez Crescencio Ocampos, quien intentó, con un fallo, salvar de la extradición al Brasil del narco Jarvis Chimenez Pavão.

Consideró que con esta medida, atendiendo a que el magistrado se encuentra desaparecido, se podrían buscar indicios de coima.

Sostuvo que los fueros impiden que el juez sea procesado pero no investigado.

"No protege sus bienes ni su intimidad", refirió en torno a los fueros, pero que debe haber una orden judicial para el allanamiento.

"Se tienen que hacer las diligencias que podrían ocultarse o perderse si no se investiga. Buscar chequeras, extracto de bancos, bajo el colchón, lugares secretos, autos, registros telefónicos, anotaciones en casa y oficina", consideró el legislador.

"Se tiene que aprovechar que no está en el país. ¿Cómo pagó el viaje?, si fue solo o en familia, ¿dónde está de vacaciones?", sugirió.

"Para eso se tiene que intervenir ahora. Nadie le va a objetar ni negar la orden de allanamiento. Todo el mundo piensa que hubo coima. Se tiene que castigar", dijo.

"O sino puede pasar lo de Pinguito Soligo, que meses después se anuló el fallo y destituyó a jueces, y fueron a su casa probablemente con el producto ilícito", recordó.

Insistió en que eso debe hacerse con el juez ante la sospecha de que recibió plata, por lo que hay que proceder en consecuencia.



