Un suboficial del Gabinete Militar fue retratado, este viernes a las 10.00, cuando formaba fila en una tintorería para retirar vestidos de la esposa del asesor político de la Presidencia, Darío Filartiga. Según fuentes de la Presidencia, este último tiene a su cargo 14 militares. El asesor político de la Presidencia de República, Darío Filartiga, estaría utilizando a militares para realizar tareas propias del sector doméstico. A pesar de que el suboficial Diosnel Gamarra está destinado, y pagado por el Estado, para realizar tareas exclusivas de seguridad, el político colorado, conocido por ser un operador del stronismo en su momento y ahora del cartismo, este viernes envió al militar a formar fila en una tintorería, ubicada sobre la calle Luis Alberto Herrera y 15 de Agosto del microcentro, para retirar vestidos, polleras y otras prendas de su esposa, la ex modelo Giselle Mousques. El militar, quien incluso tenía puesto el chaleco que usan los del Gabinete Militar, no se percató de que lo estaban fotografiando cuando retiraba las prendas de la mujer, informó la periodista de Última Hora Patricia Vargas. Según fuentes del Palacio de Gobierno, todo el desayuno y almuerzo que deben recibir los militares de parte de Filártiga, debido a que lo están sirviendo de forma particular, no lo reciben. Es la Presidencia de la República la que todos los días envía la comida a la casa del asesor político. Revelaron que el asesor de Cartes "no compra ni agua" para los oficiales y suboficiales que sirven en su propia casa, y que son repartidos para "cuidar" a sus hijos y esposa, quienes ni siquiera tienen amenaza alguna encima para tener tanta seguridad pagada por el Estado. Última Hora quiso hablar con algunos de los militares, pero se negaron por temor a represalias.