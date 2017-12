Les presentamos a nuestros lectores el posible panorama comercial y de servicios para el próximo lunes 1 de enero de 2018, día feriado cuando normalmente la mayoría de los negocios estarán cerrados ese día. POLICÍA NACIONAL En ese sentido, la comisaria Elisa Ledesma, jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía nacional, informó este viernes que la institución, de hecho, trabaja los 365 días del año, y específicamente el 1 de enero de 2018 todas sus dependencias estarán operando, en el marco del “Operativo año Paha”, que se inició el 9 de diciembre pasado y terminará el 7 de enero próximo. HOSPITAL DE TRAUMA Si bien el Hospital del Trauma estará atento, como siempre, a las situaciones de emergencias médicas, ha informado que las cirugías programadas se realizaron hasta este viernes 29 de diciembre. Las mismas se reanudarán el martes 2 de enero de 2018. La institución también ha establecido el "Código Amarillo" para este sábado 30, y "Código Rojo" para el domingo 31 de diciembre y el lunes 1 de enero del 2018. Se ordena asimismo que los jefes de servicios tomen los recaudos correspondientes y den prioridad a pacientes traumatizados e internados. SHOPPINGS Shopping del Sol: La administración de este centro comercial ha informado que el 1 de enero de 2018 estarán abiertos solamente los locales del patio de comidas y el rubro entretenimientos (juegos y salas cines). Shopping Mariscal: Los responsables de este shopping han informado que la apertura, tanto de los locales comerciales como del patio de comidas es opcional para cada propietario. Shopping Multiplaza: Todos las tiendas de este complejo comercial estarán cerradas, menos el patio de comidas y las salas de cines. Shopping Villa Morra: Este centro comercial ha informado que todos los locales, incluyendo el patio de comidas, estarán cerrados el 1 de enero. Eventualmente, las salas de cine abrirían a partir de las 15:00. Paseo la Galería: Este complejo tendrá abiertos el patio de comidas, así como las salas de cine. Los demás locales comerciales se mantendrán cerrados ese día. Shopping Mariano: El 1 de enero, solo el patio de comidas estará abierto. FARMACIAS Las cadenas atenderán normalmente al público. ESTACIONES DE SERVICIOS La Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) ha informado que todos los servicentros operarán normalmente el día 1 de enero de 2018. SUPERMERCADOS Los dos únicos días que cierran en el año los supermercados es el 25 de diciembre y 1 de enero, afirmó el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), Christian Cieplik, dando a entender que todos los asociados no atenderían al público el lunes 1 de enero. Consultado sobre el caso del Supermercado El Pueblo, el dirigente afirmó que es una empresa que tiene locales que abren las 24 horas, y -finalmente- cada socio de la cámara es libre de abrir o no. RESTAURANTES Fuentes de la Asociación de Restaurantes del Paraguay informaron que la apertura de los locales ese día queda a criterio de cada propietario. Señalan que los locales de comida rápida podrían estar abiertos. No obstante, dicen que es difícil generalizar, dado que en Asunción hay 1.500 puntos gastronómicos, aunque, de acuerdo a la experiencia, generalmente no abren el 1 de enero, puesto que la mayoría viene de haber trabajado muy duro el día anterior, o sea, el 31 de diciembre. FUENTE ABC