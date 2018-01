La representación de los liberales exiliados en Uruguay espera que el proceso al que se someterán se ajuste a derecho. Los jóvenes regresarán este jueves al país para presentarse ante el Juzgado. El apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cristian González, manifestó en Monumental AM que no querían eludir a la Justicia pero esperaban "un mejor momento". "La posición de ellos de ir al Uruguay estaba fundamentada, no había garantías", sostuvo. Indicó que los fiscales del caso, Eugenio Ocampos, Aldo Cantero y María Estefanía Fernández, "no actuaban conforme a derecho, sino que el objetivo era enviar a la cárcel a estos jóvenes". Por eso pidieron asilo en Uruguay para poder controlar y esperan que el proceso se ajuste al derecho. Entre las 9.00 y las 10.00 de este jueves llegarán desde Uruguay los jóvenes liberales Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez, Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Daniel Aquino e irán directamente a presentarse ante el Juzgado. "Ojalá que el juez (Gustavo Amarilla) sea garantista y vele por que se cumpla la ley", agregó. El letrado sostuvo que el Ministerio Público no encontró elementos para comprobar que efectivamente los afectados prepararan bombas molotov entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, luego de la quema del Congreso Nacional. Para González se trata de un proceso inventado por orden de José Ortiz, asesor del presidente Horacio Cartes. En aquella ocasión, la Policía Nacional atropelló la sede del PLRA y mató al dirigente de la Juventud Liberal, Rodrigo Quintana. Hasta el momento el único procesado por el asesinato es el suboficial Gustavo Florentín. Fuente: Ultima Hora