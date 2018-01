El agua proporcionada por playas y parques naturales al lado de los arroyos y ríos son muy atrayentes sobre todo en esta época de calor. Pero éstos también pueden llevar contaminantes y tierra a los arroyos haciendo daño a la vida natural y humana.



El Instituto de Previsión Socialrecomienda tomar todos los recaudos necesarios para evitar complicaciones en las vacaciones y los espacios de recreación natural.

Es importante tener en cuenta que el agua no produce lesiones cutáneas como en otros casos de alergias, la alergia al agua de río y/o arroyo provoca picazón y en muchos casos causa tiña, un trastorno en la piel.



La aparición de hongos en la piel se debe en el caso que el agua esté contaminada o no, no causa esta afección en la piel o en las uñas, sino la suma del sudor más el calor por mucho tiempo, permanecer con la ropa húmeda durante mucho tiempo, entre otros factores.



El Instituto de Previsión Social aconseja que las exposiciones al sol deben hacerse de manera racional, sobre todo en ciertas franjas horarias, entre las 09:00 y las 17:00 horas. Usar protectores solares, que dependerán de los grados de exposición y tipo de piel. Se considera que un factor de protección 30 ya brinda una buena cobertura de protección contra los efectos dañinos del sol.



En caso de pieles blancas y sensibles, IPS, recomienda mayor protección, debido a que las pieles blancas tienen menos melanocitos, que son los pigmentos que nos brindan protección. Lo ideal es aplicarse los protectores media hora antes de la exposición al sol, de manera a que la piel absorba el producto.

Se aconseja también especial cuidado a los ojos que pueden sufrir irritaciones o picazones. Ante estas apariciones lo ideal es acudir lo antes posible a los centros médicos y seguir el tratamiento requerido ante cada caso presentado.



Pero el tema más puntual a tener en cuenta es la ingesta de agua. Se insta a la población en general a hidratarse únicamente con agua potable. A tener cuidado con el hielo adquirido en cualquier sitio. Todo ello debe ser testeado como agua potable. Fuente: Prensa IPS