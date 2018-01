El oficialismo está apostando a cerrar un acuerdo con el sector del Frente Guasu, liderado por Fernando Lugo; y el ex presidente Nicanor Duarte Frutos para el juramento de Horacio Cartes como senador. Pese a que el cartismo fue derrotado en las internas coloradas ante la victoria de Mario Abdo Benítez, hasta el momento no se despegan de la idea de que el presidente asuma su banca en el Senado después de entregar el bastón de mando el 15 de agosto. Hasta el momento, el único sector que se pone en contra del juramento de Cartes es el grupo liderado por la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista. Durante las internas coloradas, el candidato presidencial electo, Mario Abdo Benítez había dejado constancia de que no iba a plantear ninguna acción o impugnación contra la candidatura de Cartes, quien ahora encabeza la lista de candidatos para el Senado por la Lista 1. Será proclamado el próximo lunes 15. acuerdo. Hasta el momento, desde Mburuvicha Róga señalan que creen que dejarán jurar a Cartes porque se llegará a un acuerdo con Duarte Frutos y también el sector de Fernando Lugo. Consideran que todo dependerá de la coyuntura política y de la mayoría que tengan luego de las elecciones presidenciales del 22 de abril. Por de pronto, el cartismo tomó un respiro luego de la reunión que hubo entre Abdo Benítez y el presidente de la República en Mburuvicha Róga. Acordaron trabajar por la unidad colorada y dejaron de lado las disputas internas que arrastraron desde el 2015, cuando Marito se candidató y perdió para la presidencia de la Junta de Gobierno. El oficialismo espera que esta vez no tenga la misma suerte que Nicanor, quien había intentado asumir su banca en reiteradas ocasiones. Sin embargo, no obtuvo ningún éxito, debido a la mayoría conformada en aquel entonces. Hasta el momento, varios especialistas y constitucionalistas consideran que la candidatura de Cartes no es legal, debido a que la Constitución Nacional señala que una vez que deje de ser presidente de la República se convierte automáticamente en senador vitalicio. Es una figura que debe ser respetada por las autoridades políticas. Se aliaron para forzar enmienda

Horacio Cartes y Fernando Lugo se habían aliado a finales del 2016 para impulsar la figura de la enmienda para forzar la figura de la reelección presidencial. Ese acuerdo había incluido, convertir a Fernando Lugo como presidente del Congreso. También se sumaron los senadores llanistas. Fuente: Ultima Hora