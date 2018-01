El MOPC adjudicó la obra a Mota Engil por G. 300.417 millones, pero terminará costando G. 403.900 millones (35% más). No se descartan más cambios, ya que se ejecuta bajo las normas del BID. El 21 de diciembre pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota-Engil Engenharia suscribieron un convenio modificatorio que altera el costo final que tendrá el corredor central del Metrobús, que hoy está en plena ejecución. En la misma fecha, la viceministra de Finanzas, Marta Benítez –en su carácter de ministra sustituta–, firmó la Resolución 2239, que aprueba el mencionado convenio, con lo cual el monto del contrato se infló en G. 103.483 millones (18,7 millones), lo que significa que terminará costando 35% más respecto al monto que adjudicó Obras Públicas. Vale señalar que la cartera adjudicó la obra a Mota Engil en febrero del 2016 por G. 300.417 millones (USD 54 millones al cambio actual), pero el proyecto terminará costando G. 403.900 millones (72,7 millones), según el documento (ver facsímil). De acuerdo con los datos del convenio modificatorio, se agregaron más obras que no estaban previstas en el proyecto inicial, como la zanja técnica para el cableado subterráneo, cuyo costo será de 58.877 millones, casi 60% de todo el encarecimiento previsto en la resolución. Asimismo, otros G. 44.606 millones se utilizarán para obras de adecuación del desagüe pluvial, estudios de movilidad urbana, mejoramiento de calles alternativas, apoyo a locales vulnerables y demás comercios, entre otros trabajos viales agregados al proyecto original. Al tratarse de un proyecto financiado por el BID, no se ve afectado por la Ley de Contrataciones Públicas, por lo que el MOPC tiene la libertad de encarecer el proyecto sin topes. Por este motivo, no se descartan más cambios en el futuro. Recordemos que las obras financiadas bajo la Ley 2051 pueden tener un sobrecosto de hasta el 20%, respecto al monto adjudicado. Atraso. El corredor central del Metrobús se adjudicó hace casi dos años a Mota-Engil Engenharia, cuyo trayecto debe recorrer toda la avenida Eusebio Ayala y la ruta 2 Mariscal José Félix Estigarribia, hasta el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de San Lorenzo, que corresponden a los tramos 2 y 3. El 20 de noviembre pasado, el MOPC decidió suspender el inicio de los nuevos frentes de trabajo con la excusa de no afectar las ventas de fin de año de los comercios ubicados en el tramo y que cuestionan duramente el proyecto. La cartera prometió avanzar hacia Calle Última desde esta semana, pero esto aún no se concretó. El atraso es evidente y las obras continúan en el trayecto de casi 3 km desde el campus de la UNA hasta Zavala Cué. De acuerdo con el cronograma que presentó Mota en su momento, las construcciones civiles (desagüe cloacal, pluvial, redes de servicios públicos, carriles exclusivos, estaciones, etc.) ya debían concluir totalmente el 6 de julio del año pasado hasta Calle Última; es decir, casi el 50% del proyecto (5 km). Los trabajos avanzaron apenas un 15%, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Fuente: Ultima Hora