Con abucheos hacia el propio Cartes, se realizó el acto de proclamación de candidaturas en la Junta. Debía llamarse a 10 senadores, pero solo se convocó hasta el 4º. El número 5 era Óscar González Daher. Mario Abdo Benítez fue proclamado ayer como candidato oficial a presidente de la República por el Partido Colorado en un acto donde pidió extirpar "el tumor antes de que haga metástasis", en referencia a los últimos acontecimientos que encasillan como corruptos y traficantes de influencia a referentes del oficialismo imputados, como Óscar González Daher, quien brilló por su ausencia en la Junta. El Tribunal acomodó su agenda, ya que debía convocar a 10 candidatos a senadores, pero solo llamó hasta el número 4, es decir hasta Juan Afara. Precisamente, Óscar González Daher, imputado por tráfico de influencia es el número 5. Tampoco fueron llamados Víctor Bogado y José María Ibáñez, imputados por estafa. Marito llevó a su hinchada, que abucheó a Horacio Cartes cuando fue proclamado como candidato a senador, así también lo hicieron con Javier Zacarías Irún, candidato a senador número tres. El acto también estuvo marcado por el compromiso de unidad partidaria que hicieron tanto Horacio Cartes como Marito. Ambos se dieron un abrazo que hace un mes era impensable, ya que se veían como enemigos acérrimos. Como simbolismo, Santiago Peña, candidato perdedor de las internas, reapareció al lado de Cartes. Asimismo, se pudo ver juntos a Nicanor Duarte y Luis Castiglioni. Mientras, en la Junta, los referentes daban discursos de unidad y prometían un país mejor, afuera los manifestantes en contra de la suba del pasaje eran blanco de los fanáticos, que con piedras y botellas los echaron de la calle 25 de Mayo. Efusivo. Marito dio un discurso efusivo y se refirió sin nombrarlo a González Daher como un tumor que puede hacer mucho daño a las chances de la ANR. También mostró el lazo de luto que llevaba puesto en el traje, en homenaje a Abrahán Fehr y prometió que trabajará con las Fuerzas Armadas, la Policía y reforzará el sistema de inteligencia para terminar con el EPP. "Tenemos un enorme compromiso para enfrentar a delincuentes comunes que siembran terror en el Norte del país. Yo no quiero que ni una familia sufra lo que sufrió la familia de Abrahán Fehr", dijo. Habló de la unidad del partido en base a un acuerdo con Cartes y su movimiento. En un momento dado dijo que "5 años más son pocos para todos los desafíos" y luego miró hacia Cartes, diciendo que no buscará su reelección. Hemos tenido una lucha difícil. Hoy es el momento de reconciliación entre colorados y los paraguayos.

Cartes se pone a disposición y pide dejar rencillas

El presidente de la República, Horacio Cartes, quien en varios pasajes de su discurso y durante el acto fue abucheado por sus propios correligionarios, se puso anoche a disposición del candidato a la presidencia por la ANR Mario Abdo Benítez, y lo invitó a recorrer juntos, para buscar la victoria de la Lista 1 en las próximas elecciones generales.

"Mario Abdo Benítez, estoy a la llamada para salir a trabajar en la seguridad. No solamente tenemos la obligación de pedir votos. Hay algunos dolores acá, heridas, vamos a sanar juntos esas heridas", expresó el jefe de Estado.

Mencionó que no es tiempo de revanchismos, e instó a sus correligionarios a buscar la unidad.

El mandatario pidió coherencia con lo que se dice y lo que se muestra con la conducta, o si no todo queda en meros discursos.

"Es el momento de asumir nuestro compromiso, no hay espacio para esas revanchas, se queda todo atrás y todos seremos Lista 1, pareciera una práctica el revanchismo, pero lo más importante es el partido, la salud de la República del Paraguay depende de la salud del Partido Colorado. Hay algunas diferencias, pero todos nos deben encontrar abrazados, el árbitro inexorablemente es el tiempo que nos juntará a todos, queda una tarea pendiente, y quiero que, Marito Abdo Benítez, seas el próximo presidente del Paraguay", expresó el titular del Ejecutivo, quien en todo momento se mostró serio y evidentemente incómodo con los abucheos de casi todos los presentes en el acto.



