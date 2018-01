Monseñor Mario Melanio Medina sugirió a la gente que piense bien a la hora de votar en las próximas elecciones generales, pero evitó jugarse por algún candidato presidencial. Lamentó que sigan las listas sábana porque hay candidatos impresentables dentro de ellas, sin dar nombres. Medina se reunió ayer con el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Derlis Osorio, con quien conversó sobre situación en Curuguaty. También estuvieron el presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo, y el padre Francisco Oliva. "Lamentablemente no se pudo eliminar la lista sábana. Hay gente que es absolutamente impresentable. No voy a decir nombres, me van a mandar a la cárcel", advirtió. "Hay mucha gente impresentable y la gente si sabe pensar (...), de por medio está el dinero. Es el problema también", manifestó Medina. "A última hora he'i lo mitã petei cien mil re ro'útama la cerveza y asadito (a última hora dice la gente por cien mil vamos a tomar mucha cerveza y asadito)", fue su ejemplo. Se le consultó también sobre los precandidatos presidenciales, Mario Abdo Benítez, por la ANR, y Efraín Alegre, por la alianza opositora. "La gente tiene que saber seleccionar. No hay más remedio. Uno de los dos va a ser el presidente. Le digo a la gente y públicamente también, traten de votar, de ganar poder intermedio en el Parlamento, votar a los diputados que son menos, o son mejorcitos. Hay muchos movimientos, muchos partiditos a nivel local, en departamentos", sugirió. "Los dos creo que son iguales, aptos para la presidencia", respondió con relación a Alegre y Abdo Benítez. Evitó jugarse por alguno de los dos, alegando que son conocidos suyos. "Hemos hablado con los dos. No puedo estar poniendo en la balanza, están empatados, no sé, en peso, el otro es más pesado, es más alto", dijo en tono jocoso. "Si no son tan buena gente, tienen que hacerse muy buena gente, y a todos les dije", refirió el monseñor Medina. Hizo referencia a su salario que es de G. 3.000.000. "Tengo que comer, menos mal que no estoy tan enfermo, tengo un auto vaikue (feo), 20 años ya tiene, vía Iquique", se lamentó ante los periodistas. Además, hizo referencia al tráfico de influencia que quedó en evidencia a través de los audios. En ese contexto, espera que el Poder Judicial tome medidas. "Es momento para que la Justicia un poquito más se lave la cara", indicó, y habló de podredumbre judicial. Piden visita in situ a Curuguaty

Monseñor Mario Melanio Medina pidió al titular de la Comisión Permanente, Derlis Osorio, que los parlamentarios vayan a Curuguaty a verificar supuestas denuncias contra campesinos.

Mencionó que se los acusa de estar deforestando la zona y plantando marihuana.

Osorio prometió que la próxima semana se estaría integrando una comisión para hacer la visita in situ.

Medina refirió que los abogados de los campesinos solicitaron la presencia de los legisladores ante las citadas acusaciones, y que la intención es desalojarlos.

En cuanto a la situación de las tierras, refirió que se aclaró muchísimas veces que fue una donación de la Industrial Paraguaya. Recordó que el ex presidente Nicanor Duarre Frutos había destinado a la reforma agraria.

Cuestionó que la familia Riquelme se haya apropiado, y consideró un juicio injusto para campesinos. Fuente: Ultima Hora