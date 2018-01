Por ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cedió al reclamo de los frentistas del corredor central del Metrobús y no se avanzará en nuevos frentes de trabajo, según informó ayer la institución. Esto se dio luego de que la cartera haya anunciado que recurrirá a la fuerza pública para continuar con las obras. Ayer, la empresa portuguesa Mota Engil, contratista del proyecto, se centró en las obras de los tramos ya intervenidos entre San Lorenzo y Fernando de la Mora –desde la UNA hasta Zavalas Cué–, según se pudo constatar. Los obreros también confirmaron que por de pronto no avanzarán hacia Calle Última, como estaba en los planes. “Por ahora, no abriremos frentes de obras en el tramo 3.1 (hacia Calle Última), eso no significa que estemos parando las obras del Metrobús; al contrario, vamos a seguir insistiendo a través del diálogo y si no avanzamos por esa vía, estamos analizando otras opciones que en el momento en que van a ser implementadas voy a comunicar”, expresó Guillermo Alcaraz, gerente del proyecto del MOPC. Insistió que pedirán resguardo de la fuerza pública en la zona de obras. “Los frentistas se siguen manifestando, nosotros no vamos a tomar ninguna medida agresiva, tenemos suficientes frentes de obras. Sí vamos a pedir a las fuerzas del orden público que resguarden a la contratista y a las personas que están trabajando en los puestos ya establecidos”, expresó. Aseveró además que “es muy poco probable que esto pueda sostenerse porque son muy pocas personas las que están tratando de impedir algo que es crucial para la ciudadanía”. FRENTISTAS EXPECTANTES. Recordemos que los comerciantes de Fernando de la Mora se plantaron desde el lunes frente a las máquinas de Mota Engil, parando de esta forma los trabajos en el km 7, en reclamo por la lentitud del avance. Justamente pidieron a Obras Públicas que primero culminen los tramos ya intervenidos para después ir avanzando hacia Asunción. Los frentistas requirieron además que se habiliten al menos tres de las cinco calles que conectan la zona Norte y Sur de Fernando, que fueron cerradas todas a la vez hace meses. Las calles clausuradas son Ytororó, Corrales, Pitiantuta, Boquerón y Usher Ríos. “Ojalá que puedan terminar por lo menos la mitad de lo hecho hasta ahora, para poder avanzar posteriormente”, expresó ayer Nelson Escobar, un comerciante de Fernando de la Mora, que además manifestó que seguirán en alerta por lo que pudiera surgir. MILLONARIO ENCARECIMIENTO. La ciudadanía también está irritada por la lentitud de las obras del Metrobús, que terminará costando G. 103.483 millones (18,7 millones) más de lo que estaba previsto; es decir, 35% más respecto al monto que adjudicó MOPC. Vale señalar que la cartera otorgó la obra a Mota Engil en febrero del 2016 por G. 300.417 millones (USD 54 millones al cambio actual), pero terminará costando G. 403.900 millones (72,7 millones). Recordemos que las obras arrancaron en noviembre del 2016, pero concluirán recién el 26 de diciembre de este año, según Obras Públicas. Asimismo, informaron que el sistema de transporte recién comenzará a operar en marzo del 2019. El costo total previsto para el proyecto Metrobús es de USD 167 millones, financiados por préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contrapartida local. Aún se debe adjudicar el tramo del microcentro de Asunción y el de San Lorenzo se canceló. Fuente: Ultima Hora