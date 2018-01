En dos meses los precandidatos gastaron US$ 2.799.412 en publicidad, según el informe de una organización. El que más gastó fue Santiago Peña, seguido por el liberal Dionisio Amarilla. Mario Abdo quedó en tercer lugar. Sólo en noviembre y diciembre, candidatos tanto a la Presidencia de la República como a otros cargos políticos gastaron US$ 2.799.412 en publicidad electoral, según el informe denominado Mirador del Gasto Electoral elaborado por las organizaciones Semillas para la Democracia e Idea Internacional, en base a datos oficiales. Según el detalle, el expresidenciable oficialista Santiago Peña alcanzó la cifra de US$ 1.398.710. En segundo lugar, se ubicó el candidato a senador por el Partido Liberal, el diputado Dionisio Amarilla, con un gasto total de US$ 330.296 y en tercer lugar, el senador y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez con US$ 248.712, quien fue el que resultó victorioso pese a haber sido el que menos invirtió. Se especifica además que sólo en el monitoreo de diciembre (1 al 15) el gasto bruto en el rubro política de los partidos sumó US$ 2.220.177. “La prioridad de los principales partidos políticos a la hora de pautar en medios, está en la televisión (80,1%), seguido por el gasto en cartelería en vía pública (13,6%), diarios impresos (3,9%) y radios (2,4%). El informe detalla que haciendo una discriminación por partido, en el mes de diciembre más del 71% del gasto corresponde a la ANR, seguido por el PLRA, con algo más del 24%. PUBLICIDAD ESTATAL También se incluyó la variable publicidad estatal, según se especifica en el propio informe, considerando que "muchas veces la publicidad de las instituciones del Estado se instrumentan de forma tal que terminan siendo una publicidad solapada para los candidatos del grupo o partido del gobierno", en este caso, Santiago Peña. La institución con mayor gasto entre ellas es la Presidencia, que llegó a los G. 3.685.311.451. En segundo lugar, se ubica el MOPC, con una inversión en publicidad de G. 1.480.616.430; en tercer y cuarto lugar se encuentran Hacienda e Industria y Comercio, cada una con G. 679.624.951 y G. 610.777.590, respectivamente. Fuente: ABC Color