Diputados de distintos sectores políticos que impulsan el juicio político al fiscal general Javier Díaz Verón intentan consensuar un libelo acusatorio único para ser tratado en la sesión extraordinaria de mañana. Para las 10:00 de mañana está prevista la sesión extraordinaria en la que se tratará como único punto del orden del día el pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Además del proyecto de libelo acusatorio firmado por 21 diputados de la oposición la semana pasada, se presentarán otras dos propuestas más entre hoy y mañana. Esto obligará a que busquen consensuar un proyecto único a ser estudiado ese mismo día. Uno de los proyectos alternativos será presentado por la bancada de Colorado Añetete cuyos integrantes se reúnen esta tarde para afinar el documento. En tanto, otro proyecto será planteado por el liberal Víctor Ríos, de la bancada “C” del PLRA. El juicio político a Díaz Verón tiene el apoyo de las bancadas de la oposición y la de Colorado Añetete. Para aprobar la acusación es necesaria una mayoría de dos tercios de votos, número con el que no cuentan los impulsores de esa iniciativa por lo cual serán imprescindibles los votos de los colorados oficialistas. Hasta el momento, los legisladores cartistas no adelantaron la postura que asumirán. Recién esta tarde se reunirán para estudiar el tema y asumir una postura en la sesión de mañana. Controversia Uno motivo que manifiestan algunos legisladores para no respaldar el juicio político es que será una manera de legitimar la permanencia de Díaz Verón como fiscal general, pese a que el mismo ya tiene su mandato vencido hace más de un año. El colorado Óscar Tuma, que dejó el oficialismo para respaldar la candidatura de Mario Abdo Benítez, sostiene que la mejor salida es que el Senado trate el pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo y confirme como nueva fiscal general a Sandra Quiñónez. Sin embargo, tanto opositores como Colorado Añetete sostienen que la permanencia de Díaz Verón es insostenible y que la forma de sacarlo del cargo, del cual no se puede esperar que renuncie, es someterlo a juicio político para después ver quién será su reemplazante. Directorio del PLRA se reúne Esta mañana, a las 10:00, el Directorio del PLRA, presidido por Efraín Alegre, se reunirá para emitir una postura institucional con relación al pedido de juicio político al fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Todo indica que la decisión partidaria será recomendar a sus legisladores que apoyen la aplicación de esta medida en ambas cámaras del Congreso. Si bien, la directiva partidaria no es vinculante porque los legisladores constitucionalmente no pueden recibir mandatos imperativos, será un gesto político que presionará sobre algunos legisladores cuya postura está en duda, concretamente algunos del sector llanista. Fuente: ABC Color