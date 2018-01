El titular del PLRA, Efraín Alegre, habló ayer de la necesidad de una profunda reforma judicial en el país para terminar con la corrupción en el Poder Judicial y el sometimiento a los poderes políticos. El presidenciable de la Alianza Ganar habló del tema ayer tras la reunión del comité político, donde la instancia partidaria encomendó a sus parlamentarios apoyar el juicio político al fiscal general, Javier Díaz Verón, procedimiento que ahora está en veremos con el pedido de permiso que realizó en la tarde de ayer el titular del Ministerio Público, quien tomó ese camino acorralado por las denuncias. "Por supuesto, creemos que tenemos que plantear un nuevo contrato social y esto no se limita a la reforma constitucional, sino que existen algunas cuestiones que se resuelven con una ley o acuerdos políticos y sociales", manifestó Efraín al hablar de la reforma judicial. Señaló que los cambios deben ser profundos y "deben ir acompañados de un cambio del sistema no solamente de los ministros (de la Corte Suprema de Justicia), que es importante y necesario". Subrayó que "si mantenemos el mismo sistema, vamos a seguir teniendo una Justicia corrupta, sometida a los poderes políticos, y las consecuencias ya las conocemos. Y esto no responde solo al tráfico de influencias, sino al perjuicio que genera en la economía. El gran problema del porqué no vienen las inversiones es la falta de seguridad jurídica. Como nunca en este Gobierno se ha promocionado al Paraguay, al punto de decir esa ridícula frase de 'usen y abusen'. Sin embargo, no solo no hay inversiones, sino que ha disminuido en relación con lo que sucedió durante el gobierno de la Alianza", remarcó Alegre. En la reunión del comité político partidario, ratificaron la voluntad de apoyar el juicio político a nivel institucional a Díaz Verón. Alegre encomendó que todos los congresistas de su partido apoyen el juicio político, dado que para él existen sobrados motivos en el libelo acusatorio presentado por la oposición. "Venimos a ratificar que el fiscal general no puede seguir en el cargo", subrayó. Alianza Ganar presentó proyecto en el Abasto

Los candidatos de la Alianza Ganar, Efraín Alegre y Leo Rubin, estuvieron en el Mercado de Abasto de Asunción, escuchando a los comerciantes y productores del principal centro de abasto.

Estuvieron acompañados de Líder Amarilla, candidato a gobernador del PLRA en Central, para quien Alegre auguró éxitos, a modo de que el PLRA siga manejando la Gobernación.

A su turno, Leo Rubin mencionó que el Abasto tiene un gran potencial para potenciar productos orgánicos, pero enfatizó en que los campesinos deben tener caminos para llegar. "Vamos a tener en nuestro gobierno un departamento orgánico porque es un rubro que va a crecer en el país, como el de la azúcar, que es requerida a nivel mundial", sostuvo. Fuente: Ultima Hora