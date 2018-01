¿Porqué a los gobiernos paraguayos les cuesta tanto acertar? fue la pregunta disparadora del tercer encuentro de UNIVERANO 2018 en el ILAE de Caacupé. Para el ex canciller Ruben Ramirez la explicación se encuentra en la falta de una planificación a mediano plazo. " Se llega al poder sin saber que hacer y se continua solo movido por el azar" afirmó Ruben Ramirez quien puso como ejemplo que el Brasil ya nombró y puso a trabajar una comisión que estudia el fin de la vigencia del tratado de Itaipu con nuestro pais en el 2023 y por aqui nada se ha hecho aún. Esta circunstancia repercute negativamente sobre la marcha de los procesos e impide que los proyectos de gobierno lleguen a la gente. Ramirez quien estuvo nominado y compitió para ser presidente de la CAF (uno de los bancos mas activos a nivel regional con varios clientes a nivel local) fue boicoteado por la propia cancillería paraguaya para alcanzar ese galardón que hubiera supuesto una gran oportunidad para los paraguayos y para los técnicos locales. El médico Luis Villar especialista en polìticas públicas lamentó la falta de coordinacion entre instituciones dedicadas a la salud dando como ejemplo que en su natal Coronel Oviedo se compran ambulancias para el IPS, Salud pública, hospital de policia, municipio y gobernacion pero a falta de coordinacion ninguna está disponible cuando se la necesita porque o no hay chofer, combustible o voluntad para usarlas. Se requiere un plan de coordinacion que permita que los escasos recursos sean mejor usados para beneficio de la sociedad. La descentralización es urgente y fustigó a la administracion de Antonio Barrios quien llegó a comprar tomates en Asuncion para llevarlos al Chaco o el Amambay cuando era posible proveer ese y otros alimentos para los hospitales por las propias comunidades. Hospitales de traumas mas cercanos a la gente deberia ser parte de una polìtica de gobierno a futuro. Solo el 12% de los atendidos en Asuncion son de la zona y el resto vienen del interior del pais. El drama de la educación fue abordado por el Dr. Francisco Gimenez ex vice ministro de la cartera y co-autor del best seller "Shock educativo", para quien las normativas de educación están muy distantes de la realidad y no existe un plan nacional que propenda a mejorar la pobre educación que tenemos. "Hay personas que dicen que una educacion por si sola impide la pobreza, eso no es cierto porque si carece de calidad podemos tener a mucha gente en las escuelas pero siguen siendo pobres a futuro". Abogó por una política presupuestaria que se extienda por lo menos a tres años y que de certeza para que el funcionamiento de la educación esté garantizada por unos recursos acordes a la demanda. Los kits escolares, la construcción o reparación de escuelas o el almiuerzo escolar deberian ser tareas del MOPC, la SAS o los municipios. Sobre los grandes retos de la gestión Benjamin Fernández Bogado puso en contexto los retos nuevos en términos de administración del poder y que pareciera los gobiernos de Paraguay no han podido aun resolver. Organizar el catastro, observar el cambio de era en materia tecnológica, el creciente proceso de robotización, la escasa capacidad de adecuarse a los cambios desde la administración central y lo que calificó como "desdén hacia la modernidad" le han privado a la sociedad en su conjunto de recursos y de procesos que fomenten una calidad de la democracia puesta hoy en entredicho de manera permanente por la realidad. La revisión sobre los grandes dilemas de administrar el Estado concluyó con una serie de preguntas de un auditorio interesado e inteligente que puso enfasis en sus preguntas sobre si habría que esperar una gran transformación con la clase dirigente que tenemos y que viene de un sistema autoritario profundamente refractario a la modernidad. Entre los asistentes el Rector de la Universidad de Canindeyu el Dr. Pachar preguntó sobre si existe en realidad voluntad para cambiar o por el contrario todos en cierta medida estan convencido de que este modelo solo es el unico indicado para el Paraguay. A esta requisitoria los participantes respondieron que tienen fé en una nueva generacion para al cual este modelo ya no responde ni a su realidad y menos a su futuro. UNIVERANO 2018 es un encuentro único con las ideas que desde Caacupé genera como una usina de conocimientos formas nueva de aproximacion a problemáticas no resueltas en el paìs. El sábado próximo en su culminación se abordara el tema de la energia y cómo un pais con el per capita hidroenergético mas grande del mundo sin embargo padece de mala calidad de ella y que aun usa en un 75% biomasa (carbon y leña) para cocinar con el grave costo ambiental que eso implica. Una inquieta como inteligente audiencia sigue cada sábado en Caacupé y por Radio Libre 1200am o 5dias TV en un ambiente de encuentro con la naturaleza una "experiencia única en un ambiente paradisiaco" como lo calificó el sabado pasado el ex canciller Ruben Ramirez.