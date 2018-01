Camioneros ingresarán a la capital por avenidas principales, mostrando fuerza de convocatoria, mientras el MOPC se mantiene a favor de bitrenes, igual que concepcioneros, que marcharán hoy. CONCEPCIÓN La jornada de hoy se presenta álgida en cuanto a posturas encontradas, en torno al inminente ingreso de camiones bitrenes desde el Brasil, para la zafra sojera. Mientras las rutas del país y los principales accesos a la capital están ya copados desde tempranas horas por camioneros en contra de la medida gubernamental, el MOPC reafirma su postura en favor de los bitrenes. Por ello, en Concepción preparan para las 18.00 una gran movilización. Las fuerzas vivas de la Perla del Norte organizan una gran movilización de la ciudadanía en defensa del proyecto Corredor Granelero y el ingreso de bitrenes en forma experimental al territorio paraguayo, para el traslado de granos en forma compartida con transportistas norteños. La movilización Concepción resiste es convocada por las fuerzas vivas de la ciudad, a fin de exigir el cumplimiento de la Resolución del Viceministerio de Obras, que concede el permiso en forma provisional por una zafra para el ingreso de bitrenes desde Ponta Porá (Brasil) hasta el Puerto Granelero de Concepción. "La resolución es clara, los bitrenes no tendrán otro itinerario más que de Ponta Porá a Concepción; además no sacará a nadie ningún puesto, porque esto que se da va a ser una carga nueva que beneficiará a los transportistas paraguayos, quienes tendrán el 50% de participación", señaló el arquitecto Rodrigo Fleitas, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción. Agregó que este proyecto data de 20 años atrás, y que al fin se ha podido realizar por las gestiones realizadas a través de sus autoridades. "Esto se ha perseguido desde hace tiempo y ahora que se obtuvo una inversión de 12 millones de dólares de parte de Baden SA, para el acondicionamiento y usufructo del puerto granelero, se ha logrado concretar que los brasileños utilicen este corredor", mencionó Fleitas. Claudio Robles, presidente de la Asociación de Transportistas del Norte, indicó que lamentablemente transportistas de otros departamentos, que sí tienen trabajo permanente, se inmiscuyen en una cuestión concepcionera, fruto de largas negociaciones. "El 50% de la carga corresponderá a los transportistas paraguayos, es resultado de unas largas negociaciones, eso deben entender los colegas", explicó. La manifestación de esta tarde se realizará en la rotonda internacional de Concepción, donde se aglutinarán los ciudadanos para repudiar la actitud de los transportistas de otros departamentos y apoyar la resolución del MOPC. Las cifras

38.000 camioneros son contabilizados por los organizadores, como trabajadores en distintos rubros de la logística nacional.

50 por ciento de participación tendrán los connacionales en la carga de la zafra, según autoridades

concepcioneras. Serán tres puntos los de ingreso a la capital

David Ramos, coordinador general de la Unión de Asociaciones, Sindicatos y la Fedecap de Camioneros del Paraguay, explicó que los transportes de gran porte ingresarán hoy a Asunción desde Mariano Roque Alonso, Eusebio Ayala y Acceso Sur.

Del primer punto se movilizará la caravana de camiones por Artigas, Estados Unidos, Rodríguez de Francia, Hernandarias hasta el puerto, y retornará por Colón, Rodríguez de Francia, Brasil hasta el punto de su inicio.

Los de Eusebio Ayala serán camiones que vienen de Coronel Oviedo, mientras que de la ciudad de San Antonio ingresarán por Acceso Sur, previa concentración cerca de la fábrica de Coca-Cola.

"Queremos hacer una caravana pacífica, con banderas y pancartas, por lugares donde está permitido. Es todo en contra de los bitrenes y el no cumplimiento de los acuerdos desde el MOPC", expresó. Fuente: Ultima Hora