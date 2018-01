Viceministro de Transporte informó sobre reunión de hoy con Jiménez Gaona, además de un amparo para que la Policía intervenga ante bloqueos. Dinatrán estableció multas para bitrenes irregulares. Al tiempo de anunciar que autoridades del MOPC, del Congreso Nacional y los camioneros en paro se reunirán hoy a las 16.00 horas en una mesa de diálogo, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, comunicó ayer sobre un amparo constitucional promovido por la cartera de Obras y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) contra los cierres de rutas nacionales. Aparte de solicitar que el Poder Judicial disponga la medida cautelar de urgencia, ordenando que cualquier asociación, entidad o persona de cualquier naturaleza se abstenga de impedir el libre tránsito en las rutas nacionales e internacionales, se pide disponer del auxilio de la fuerza pública para su cumplimiento. El MOPC requiere que se ordene cumplir con el mandato judicial a la Comandancia de la Policía y al Ministerio Público. "La medida de este sector de camioneros afecta directamente a los trabajadores de varios gremios, como los productores de arroz, bebidas y leche", explicó Encina. El MOPC convocó para hoy, en la sede de la institución, a una reunión para tratar el tema del ingreso de bitrenes en el corredor de la ruta 5 Gral. Bernardino Caballero, que une las ciudades de Pedro Juan Caballero y Concepción. Estarán el ministro Ramón Jiménez Gaona, representantes de la Federación de Camioneros del Paraguay y de la Asociación de Camioneros del Norte, Ángel Zaracho y Claudio Robles, respectivamente. Además, estarán presentes el senador Derlis Osorio, presidente de la Comisión Permanente del Congreso y el viceministro de Transporte. La idea del MOPC es destrabar el conflicto que se viene generando desde la semana pasada, en cuanto a la negativa de los camioneros al ingreso de camiones bitrenes desde el Brasil a territorio paraguayo. Los camioneros también reclaman el aumento del precio del flete, según el resultado del costo operativo, teniendo en cuenta la última suba del gasoil. aclaración. Ante este último requerimiento de los camioneros, el MOPC aclaró mediante espacio reservado a la opinión pública que para la cartera de Estado es imposible legalmente establecer ese precio de flete entre privados, por decreto o por Ley. La institución explicó que la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo y Sentencia Nº 1.061, del 9 de diciembre de 2013, dispuso que los costos operativos y precios de referencia de fletes en unidades de transporte de carga son actividades comerciales que pertenecen al derecho privado y no pueden ser reguladas por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el MOPC argumenta que estando garantizado el libre mercado de precios a través de la Constitución Nacional, este no puede ser vulnerado por una normativa inferior; es decir, no puede intervenir en la fijación del flete. El recorrido de los bitrenes será de 215 kilómetros entre Pedro Juan Caballero y Concepción. Se ingresará al país granos procedentes de Brasil, que serán transportados en partes iguales por camioneros brasileños y paraguayos. La carga será transbordada a barcazas paraguayas y la decisión tomada fue puesta en marcha con la visión de establecer el tan anhelado y postergado Corredor Granelero del Norte. Amenazan con bloquear las rutas y ríos

Por Justiniano Riveros

CONCEPCIÓN



Las fuerzas vivas de esta ciudad se hallan en alerta permanente ante el desarrollo de las movilizaciones de los camioneros en contra del ingreso de bitrenes al territorio paraguayo. Incluso amenazan con cerrar ríos y rutas si es que persiste la "guerra" de los transportistas.

Los concepcioneros piden al Gobierno nacional que se mantenga en su postura de permitir el ingreso de los bitrenes para el transporte de soja hasta el puerto de esta ciudad.

Amenazan que si la guerra continúa, también tomarían medidas drásticas, como cerrar rutas y ríos y no dejar pasar ni un kilo de clínker que proviene de Vallemí. Varias personas ya barajan esta posibilidad, molestas por la actuación de los transportistas foráneos, que quieren truncar el proyecto del Corredor Granelero. La movilización del lunes pasado motiva a las autoridades distritales a seguir apostando al proyecto citado.



