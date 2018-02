Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), ratificó que la llegada de la plataforma Uber a Paraguay no es posible, porque se tratará de un servicio ilegal. Días atrás la compañía global oficializó la búsqueda del gerente para las operaciones en el país, tras haber registrado la marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Consultado sobre los reclamos que hacen los usuarios acerca de las tarifas, especialmente las que se aplican de noche, los domingos y feriados, Morales indicó que se está haciendo un gran esfuerzo en el sector, dado que desde el 2008 no se ha incrementado el precio del servicio. "Hace más de 10 años que estamos sosteniendo. Creemos que (las quejas) son comentarios interesados. El que utiliza frecuentemente el taxi valora", expresó. Añadió que la tarifa actual es de G. 5.000 al bajar la bandera y se aumenta G. 300 cada 80 metros. Vale recordar que en horario nocturno, domingos y feriados se cobra G. 400 por cada 80 metros recorridos. No obstante, también se aplica un incremento del 30% sobre la tarifa final en horas nocturnas (de 22.01 a 4.59), según comentaron los clientes recurrentes. En lo que se refiere a la emisión de facturas legales, el titular de la APTA aseguró que gradualmente está creciendo la cantidad de taxistas que se inscriben al Registro Único del Contribuyente (RUC), para tributar al Fisco. Esta fue una disposición que se tomó dentro del propio gremio, indicó. "Es una disposición que tomamos nosotros, que para prestar servicios en nuestro sistema de taxi radio, las personas tienen que tener factura. Se va incrementando la cantidad de compañeros que utilizan", mencionó. UBER NO PUEDE OPERAR. El taxista aseguró que es ilegal el funcionamiento de Uber, puesto que la ley y la ordenanza municipal prohiben. Por tal motivo, agotarán todas las instancias en caso de que se quiera implementar la plataforma, enfatizó. Acotó que la ordenanza 26/92 que regula el traslado de personas establece que solo los taxis pueden brindar esta prestación. "Vamos a pelear en el sentido de denunciar todo lo que creemos que no permite que Uber actúe en nuestra capital y en otros municipios. Estamos llevando reuniones con las municipalidades y en las cabeceras departamentales", concluyó. Puede ser estrategia comercial

El abogado Wilfrido Fernández, del estudio jurídico Zafer, comentó que el registro de Uber ante la Dinapi puede tratarse solo de una estrategia de posesión de marca en su derecho intelectual y no implique necesariamente la puesta en servicio de la plataforma. Zafer fue el bufete que llevó adelante la inscripción en legalización de software, márketing y servicios de transporte.

Fernández remarcó que no tiene mayores informaciones sobre el eventual inicio de las operaciones de Uber y que su registro en nuestro país fue encomendado por un estudio jurídico de Estados Unidos. Fuente: Ultima Hora