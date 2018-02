Hasta el día de ayer, la ANDE registró más de 2.600 reclamos formales de parte de sus usuarios por las abultadas facturas de enero, correspondientes al consumo de diciembre. Sin embargo, Víctor Romero Solís, titular de la empresa pública, aseveró que es imposible que se haya dado una sobrefacturación y señaló que en el 90% de los casos las cuentas están justificadas. No obstante, dijo que efectivamente hubo clientes que tuvieron una mala verificación de sus medidores. El titular de la estatal remarcó que en el 2017 se realizó el rebalanceo tarifario (nuevo pliego de tarifas) y así se explica que muchos consumidores hayan pagado más, aunque hayan utilizado la misma energía que en diciembre del 2016. "De esos 2.600, al 90% se les ha demostrado que el consumo correspondiente a diciembre-enero era muy similar al consumo del año pasado. Nuestro consumo es estacional. Pagaron más este año por la razón de que se ha aumentado la tarifa en el 2017", expresó Romero a la 1080 AM. Añadió que en el 10% (260 reclamos) restante sí se ha constatado errores en la facturación y en la lectura de los medidores. Admitió que muchas veces los funcionarios de la ANDE no hacen el registro de los medidores y apuntan una lectura estimada, que a veces es por demás, lo que termina arrojando una facturación equivocada. Aseguró que no es correcto que se haga la estimación, pero muchas veces por alguna razón el responsable no puede leer el medidor, por lo que efectúa esa operación. Empero, si se observa una diferencia muy grande entre uno y otro mes, el lector está obligado a hacer la verificación, apuntó. "Esta es una cuestión que se tiene que corregir, no puede ser normal una estimación de lectura. Pero muchas veces los medidores están expuestos y el lector encuentra que están tapados o con nidos de avispas u otro problema, entonces hace una estimación. Después se toman las medidas correctivas para acceder al visor del medidor y ahí se ajusta. Pero no puede ser una situación normal", aclaró. Agregó que no se pueden alterar los valores del medidor, dado que están automatizados, por lo que considera imposible que haya una sobrefacturación. Recordó que en diciembre se alcanzó la demanda máxima del sistema con 3.135 megavatios (MW), por lo que evidentemente hubo un mayor consumo de energía. USUARIOS. Los clientes de la ANDE colmaron la sede de la institución esta semana para formalizar los reclamos y pedir explicaciones sobre el aumento en sus cuentas. Muchos usuarios, entrevistados por ÚH, relataron que ni siquiera se encontraban en sus residencias, por lo que no se explica que haya un incremento desmedido en la utilización de la energía eléctrica. En enero del año pasado se habían contabilizado cerca de 2.000 quejas, pero recién ahora la compañía tiene el sistema para hacer el seguimiento exacto de los reclamos, dijeron en la ANDE. No hace falta pagar para verificar

La ANDE comunicó a sus clientes que no es necesario que se paguen las cuentas del mes para solicitar la verificación del consumo. Si se confirma que hubo errores en la facturación, se realiza la corrección y la persona termina abonando el importe reformado.

Hasta que no sea verificado el consumo, el suministro no está sujeto a ningún corte, enfatizó la estatal.

Recomienda a los clientes verificar el medidor, comparando la lectura de energía que indica, con los valores mencionados en la última factura. Dichos valores deberán ser de orden similar, acotó.

Algunos usuarios denunciaron que algunas personas se presentan como verificadores tercerizados, por lo que piden el pago de G. 70.000 para revisar los medidores. Fuente: Ultima Hora