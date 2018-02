La empresa Empo Ltda. & Asociados proyecta implementar nuevo sistema para tratar líquido tóxico, en principio en Cateura, luego en Villa Hayes. El producto final, tras la purificación, será liberado al cauce. Desde la empresa encargada de administrar el vertedero municipal de la capital, afirmaron que tienen como proyecto implementar el sistema que se basa en el principio de la ósmosis inversa (OI). Este proceso será utilizado para purificar el lixiviado y el producto final será liberado al cauce hídrico. Actualmente, el líquido tóxico en Cateura, resultante de los residuos, es tratado bajo el sistema de evaporación y recirculación a la masa de relleno. "Estamos trayendo una planta de tratamiento de lixiviado por ósmosis inversa, esto permitirá tratar el líquido –según los parámetros de vertido establecido por la Secretaría del Ambiente (Seam)– y se podrá disponer en un cauce hídrico. Es como cualquier otra planta de tratamiento de una industria, que al llegar el fin del proceso, el líquido o agua que no es potable se puede verter a cauces", indicó Enrique Ortuoste, director de Empo. De acuerdo con la Resolución 222/02 de la Seam, los efluentes de cualquier fuente contaminante solamente podrán ser alcanzados, directa e indirectamente, en los cuerpos de las aguas presentando límites en el contenido de ciertos elementos químicos. Ortuoste señaló que aguardan la aprobación de la Seam en la modificación de la licencia, con lo cual se incorporará dicha tecnología para dar luz verde a la empresa proveedora para usar el equipo. Sin embargo, desde la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Seam, afirman que aún el proyecto no llegó hasta ellos. Tratamiento. Con el sistema ósmosis inversa, la idea es purificar el lixiviado, o efluentes contaminados resultantes de la operación del vertedero, para luego liberar al río. "Se usa un proceso físico para separar el lixiviado en dos productos: el permeado (agua limpia no potable) y un concentrado (contiene todos los contaminantes). Este concentrado es recirculado controladamente sobre el relleno sanitario. Mediante la retirada del permeado (agua purificada), el relleno se alivia de la carga de líquido y el efluente tratado (permeado) puede ser utilizado en el riego de vías internas y de viveros de plantas, lavado de vehículos o para usos industriales", dijo. Pileta. Según Ortuoste, actualmente la pileta de lixiviado que existe en Cateura es tratada bajo el sistema de evaporación y recirculación a la masa de relleno. "Cuando los niveles de la pileta aumentan tenemos un sistema de bombeo que hace que los líquidos del lixiviado se bombeen hacia la masa de los residuos y luego vuelvan por el drenaje, pero en menor cantidad. Es un sistema que heredamos de la Municipalidad. Se implementó antes de la concesión y fue por recomendación de los técnicos de la JICA. Como los regímenes de lluvia están cambiando por efecto del cambio climático, queremos cambiar la tecnología", afirmó. El temor de la ciudadanía es que el líquido tóxico, depositado en una pileta, pueda entrar en contacto con el río Paraguay ante el continuo aumento del nivel del cauce que se registró en las últimas semanas. Según la empresa, aún no existe riesgo, para que ocurra dicha catástrofe la altura del río debe superar los 10 m, ya que el dique de contención es de 11 m. Hasta ayer el nivel del agua en el puerto de Asunción fue de 5,84 m, y presentó descenso de 1 cm. Proyecto. La implementación de la mencionada tecnología está proyectada para la ciudad de Villa Hayes, donde será el lugar de sitio de disposición final de los residuos. Sin embargo, como la obra está parada, será instalada por el momento en Cateura que luego pasaría a ser solo una planta de transferencia, donde los recicladores puedan seguir operando. "Una vez que ya no exista basura que se disponga en el vertedero de Cateura y los módulos sean clausurados, sellados con cobertura de arcilla y empastado, la producción de lixiviado va a disminuir y se volverá con el sistema original que es la evaporación", sostuvo el titular de Empo. La empresa mantiene problemas judiciales con la firma El Farol, que también cuenta con un vertedero en Villa Hayes. También con las autoridades de dicha localidad que se oponen a que otra compañía de tratamiento de residuos sólidos se instale en la comunidad. Deben asegurar los parámetros

"Antes de la descarga se deben ver los análisis para asegurar que ninguno de los productos químicos superen los parámetros para poder verter", indicó la directora de Impacto Ambiental de la Seam, Edelira Duarte.

Expresó que aún no se presentó este año el cumplimiento del plan de gestión para el vertedero en Cateura como tampoco la solicitud de Empo para implementar el nuevo sistema, al menos en la dirección a su cargo. El titular del Departamento de Recursos Naturales y Adecuación Ambiental de Asunción, Diego Sosa, afirmó estar de acuerdo con el nuevo sistema; sin embargo, para la implementación señaló que también tendría que pasar por procesos administrativos de la Comuna. Fuente: Ultima Hora