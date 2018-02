Es sabido que donar sangre es óptimo para la salud, ya que, oxigena y mantiene saludable al organismo. Se recomienda hacerlo cada 60 días, dependiendo del estado de salud del donante. Es importante tomar conciencia y practicar este gesto que no es más que demostrar amor a la vida.



Gozar de buena salud, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad, Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 55 kilos, llevar un estilo de vida saludable, no tener comportamiento de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, no usar drogas, no estar embarazada o en periodo de lactancia. Luego de un parto se debe aguardar 3 meses, y posterior a una cesárea, 6 meses, No haberse hecho tatuaje en los últimos 12 meses son algunas de los requisitos para la donación.



La menstruación y la ingesta de anticonceptivos orales no impiden la donación, y se puede donar hasta 3 veces por año, en el caso de las mujeres, y 4 veces los hombres.

Al donar se extrae 430 CC de sangre, si se tiene 55 o más kilos se pueden donar sin ningún inconveniente. Serán realizados exámenes para Hepatitis B y C, Sífilis, Chagas, HIV y para detección de HTLVI I y II conforme a las normativas vigentes.



Todo material utilizado para la extracción de sangre es estéril y descartable, por lo tanto, no existe riesgo alguno de contraer enfermedades infecciosas con la donación.



Donantes voluntarios



Pese a ser un hospital de alta complejidad donde a diario se realizan cirugías cardiacas, trasplantes, partos, y otras, existe una gran necesidad de donantes voluntarios que puedan acudir a donar sangre de manera regular atendiendo a que al año se cuenta con 24 mil donantes, en un promedio de 2000 mensuales, pero se triplica la cantidad de trasfusiones en 45 mil al año.



"Siempre estamos con la campaña de donación de sangre voluntaria de manera a instalar la cultura de donar de manera regular sin presiones porque todos los días hay necesidades de donantes y el mejor donante es el donante voluntario que viene al Banco de Sangre sin un receptor específico", resaltó La Dra. Romi Alcaraz, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional del IPS .



El donante voluntario tiene mejor tasa de serología que significa enfermedades que se pueden trasmitir por la trasfusión de sangre. Por ejemplo, en un donante de reposición que viene por presión la serología llega al 14%, es decir, de 100 donantes 14 donantes tienen algún tipo de serología o reactividad, sin embargo, el donante voluntario baja a menos porcentaje, y eso implica un ahorro para el instituto, además, se evitan desechar sangre por serología positiva.



El Banco de Sangre ubicado en el pabellón 5 de plata baja del Hospital Central está abierto de lunes a viernes de 06:30 a 18:00 horas, los sábados, domingos y feriados de 06:30 a 17:00 horas.



Instó a la donación de sangre sobre todo en estos meses en donde aumenta notablemente la demanda de las mismas sumados a los accidentes de tránsito y enfermedades imprevistas. Fuente: Prensa IPS