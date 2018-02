Usuarios del transporte público lamentan la insuficiente señalización para conocer desvíos que ciertas líneas realizan ante las obras del Metrobús en Fernando de la Mora. Esperan buses hasta una hora. Con el peso de su embarazo, Andrea Bareiro esperaba por un bus de la Línea 21 zona Norte, hacía una hora sobre la calle Pitiantuta casi Mariscal Estigarribia en Fernando de la Mora, para ir hasta el Hospital de Clínicas. El colectivo "nunca apareció". "Tengo turno para una consulta prenatal, pero ya no llego a hora. Me dijeron que espere acá el 21 que va por Clínicas, pero al parecer no pasa por acá o está tardando demasiado", lamentó la mujer, mientras acariciaba su vientre como tratando de calmar la ansiedad. Con la misma incertidumbre, la señora Soledad Balbuena, quien también esperaba dicha línea, expresó la necesidad de mejores señalizaciones. "Ya no sabemos dónde esperar, porque hay veces que pasa por este lugar y otras que en vez de doblar en Pitiantuta va directo por otra calle", exclamó. Otro de los trayectos en dónde esperar el colectivo también es incierto, pero según usuarios, es sobre la calle Domingo Savio. "Caminamos muchas cuadras para llegar hasta esta calle, como no hay ningún refugio preguntamos a los que se encuentran en la zona en qué parte exactamente ubicarnos para lograr detenerse los colectivos. A veces nos alzan y a veces pasan de largo", indicó Eva Caballero. Colapso. Los vecinos de la zona, en Fernando de la Mora, señalaron que existe un alto peligro en las arterias utilizadas como alternativas, ya que varios choferes de colectivos, de corta distancia, juegan carrera en las calles que actualmente son bastante transitadas por los desvíos existentes. A ello también se le suma el deterioro de la capa asfáltica. Reporte. Por su parte, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, señaló que verificarán la situación en dicha zona con la Jefatura de Fiscalización. Sostuvo que hasta el momento no recibieron denuncias sobre el caso de problema con el itinerario. Indicó además que la ciudadanía puede realizar reclamos sobre el transporte público a los números de teléfonos (021) 220-435/6 o también recurrir a la cuenta del Twitter @BusesMOPC. Los colectivos juegan carrera en la calle alternativa, en tanto que los baches aumentan. Nery Martínez, vendedor. Voy a llegar tarde a mi consulta. Hace una hora estoy esperando el colectivo. Andrea Bareiro, usuaria de colectivo. Falta más señalización para saber dónde pasan ciertas líneas por los desvíos. Soledad Balbuena,

usuaria de colectivo. Desarrollan obras de alcantarillado sanitario

La construcción de registros y red de alcantarillado sanitario se concentró en zona de Fernando de la Mora como parte de las obras de infraestructura urbana del proyecto Metrobús.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, señaló que buscarán acelerar la obra. Pidió paciencia a la ciudadanía por tratarse de un trabajo complejo.

Recordó que el Metrobús es una obra de salud pública, más que de transporte, pues implica construir el desagüe cloacal, el desagüe pluvial, el reemplazo de la cañería de agua de más de 50 años, así como la recuperación de las veredas y el hermoseamiento de la avenida.

"Hubiera sido fácil asfaltar las calles, a una velocidad de dos o tres cuadras por día e instalar los refugios, pero es una obra que incluye desagüe cloacal, porque la ciudad no cuenta con este sistema y las agua negras iban a parar a la calle; también incluye la construcción de desagüe pluvial, porque tampoco contaba con eso y los raudales circulaban sobre el asfaltado, poniendo así en riesgo la vida de las personas", explicó. Fuente: Ultima Hora