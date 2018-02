La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, más conocida por su acrónimo EPOC, afecta en la actualidad, según informaciones de la Organización Mundial de la Salud, a más de 64 millones de personas en el mundo y se perfila en un futuro no muy lejano como la cuarta causa de mortalidad.



Es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas (progresivamente) y, en general, no reversible, sub-diagnosticada, de cada 10 personas que tienen EPOC, 8 no lo saben.



Está causada, principalmente, por el humo del tabaco y produce como síntoma principal una disminución de la capacidad respiratoria, que avanza lentamente con el paso de los años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas.



Pacientes quienes deberían consultar en el Servicio de Neumología del Hospital Central del IPS son los mayores de 40 años, con falta de aire, con tos, con catarro bronquial y silbidos en el pecho quienes requieren realizarse una espirometría, que es un estudio sencillo que mide la capacidad funcional pulmonar, es decir, la obstrucción de la vía aérea. En el servicio se realiza 6 estudios en el turno mañana y 6 estudios en el turno noche de lunes a viernes.



Una vez detectada la enfermedad se inicia el tratamiento eliminando el principal asesino que es el tabaco, luego tiene la terapia bronco-dilatadora con los antiinflamatorios, la nutrición y resaltar que el IPS es la única institución que provee oxigenoterapia crónica a los pacientes que es el medicamento que ayuda a la sobrevida del paciente con EPOC.



Los especialistas refieren que últimamente hay muchos pacientes con EPOC, en la medida que acuden a la consulta médica se observan que son los casos severos o muy severos por complicaciones respiratorias que pueden ser bronquitis o neumonías y esos pacientes desconocían que tenían EPOC, pero eran fumadores activos.



De las 15 consultas que cada neumólogo atiende 10 a 12 corresponde a EPOC o asma que son las patologías crónicas y, principalmente, el asma no es problema, aunque haya aumentado su incidencia o influido por los cambios climáticos con su medicación está controlado, sin embargo, el EPOC tiene un grave problema que es la morbilidad (sus complicaciones y mala calidad de vida).







Entre un 20% y un 25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas de predisposición al desarrollo, aunque puede que sea un componente multifactorial que incluyan elementos ambientales (como susceptibilidad individual). Fuente: Prensa IPS