El chequeo permite verificar la condición física y comprobar si se encuentra apto para realizar actividad física. Consulta con el oftalmólogo debe incluirse dentro de los controles, a fin de detectar y corregir a tiempo cualquier problema visual. Se recomienda a los padres llevar a sus hijos a una evaluación clínica de rutina antes del inicio del periodo escolar, a los efectos de prevenir situaciones que podrían significar algún riesgo para la salud de los estudiantes durante la realización de actividades físicas en las escuelas y colegios. El objetivo primordial de la revisión médica es verificar si el niño o adolescente no presenta inconveniente alguno para hacer ejercicios físicos o si los debe realizar bajo ciertas condiciones, de esta manera a evitar complicaciones futuras. El Dr. Luis Fleytas, director de la Décimo Octava Región Sanitaria señala además que es indispensable llevar a cabo igualmente controles oculares periódicos como medida preventiva, o por lo menos de forma anual. Remarcó a su vez realizar los controles oculares periódicos como medida preventiva, por lo menos en forma anual, o según lo indique el profesional del área. La primera consulta es conveniente efectuarla en la infancia. También se insta a llevar a cabo el control de la cabeza de los niños para prevenir lesiones por pediculosis (parasitosis de piojos) que es la picazón en el cuero cabelludo ocasionada por la mordedura del insecto. Al rascarse, se pueden producir rasguños en la piel e infecciones bacterianas. Otras recomendaciones Verificar que el esquema de vacunación de los niños esté actualizado, pues la vacuna constituye una protección contra las enfermedades y complicaciones que ellas puedan generar. El Ministerio de Salud dispone de vacunas para la prevención de múltiples patologías; son seguras y gratuitas. Se aconseja no enviar a los escolares si presentan síntomas respiratorios cuadro febril, tos y/o catarro, para evitar el contagio entre sus pares. En este caso se pide guardar reposo previa consulta médica, a fin de no desarrollar complicaciones y evitar la automedicación. Es importante la educación desde el seno familiar sobre la ingesta de alimentos sanos que aporten nutrientes al organismo y evitar en lo posible que ingieran comidas chatarras que no aportan componentes nutricionales y contribuyen a la obesidad. Lo primordial es la enseñanza temprana de hábitos saludables básicos como el lavado correcto de las manos como medida de prevención de enfermedades infecto contagiosas, la higiene buco dental, mantener las uñas cortas y limpias. Fuente: Ministerio de Salud