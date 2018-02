Al igual de lo que ocurrió con los puertos de Villeta y Concepción, la ANNP también concedió el depósito franco de Montevideo bajo la dudosa y polémica figura legal de alianza estratégica operacional. La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) se mantiene cerrada a brindar detalles del proceso de adjudicación del depósito franco de mil metros cuadrados que tiene, como parte de un convenio bilateral entre países, en el puerto de Montevideo, Uruguay. Pese a esto, igual aparecen datos que ahora confirman que también entregó el usufructo de este espacio a un consorcio privado a través de una "alianza estratégica operacional". Publicaciones de la Administración Nacional de Puertos (ANP) del Uruguay, como también en páginas web del sector portuario de dicho país, señalan que el predio de la ANNP fue adjudicado en una licitación al Consorcio Gate Paraguay SA. Ante el silencio de las autoridades de Puertos, realizamos las averiguaciones sobre la citada empresa. En los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) figura el Consorcio Gate Paraguay SA como una empresa que ya arrastra algunos contratos con el Estado y que, incluso, fue inhabilitada por tres meses debido a irregularidades detectadas en un contrato con Petropar. dato. Ayer, representantes del Consorcio Gate Paraguay SA remitieron una nota de réplica de rechazo a la publicación de ÚH, negando que hayan tenido contratos anteriores con el Estado que fueron mencionados. El consorcio dice que es "aliado operativo estratégico de la ANNP, para la coexplotación de facilidades portuarias, que ayuden a dinamizar y optimizar el comercio exterior en el predio cedido por el Estado uruguayo a través del convenio bilateral al Estado paraguayo, en el Puerto de Montevideo". Este descargo puntual es el que señala que la ANNP utilizó de nuevo el mencionado "proceso legal" para adjudicar el espacio portuario por diez años y por el cual percibirá un arancel. Las autoridades portuarias paraguayas no dieron a conocer cuándo realizaron el procedimiento en este caso. A través de la polémica figura "legal", la ANNP entregó a empresas privadas el usufructo por veinte años de los puertos de Villeta, en el 2014, y recientemente el puerto de Concepción. En ambos casos se denuncian hechos irregulares. El de Concepción fue adjudicado a la firma Baden SA, consorcio integrado por la firma CIE, juntamente con la naviera Imperial Shipping. El puerto será utilizado para el embarque de granos. AUDIENCIA. Javier Festner, secretario general del sindicato Sifaop de Puertos, anunció que fueron convocados por el Frente Guasu el próximo martes 13, a una audiencia pública para debatir los casos de las concesiones de la ANNP. Apuntó que fueron invitadas, pero no sabe si asistirán, las autoridades del ente, que hasta ahora no brindan informes y "todas las acciones las llevaron a cabo a escondidas". Consorcio sostiene que publicaciones tienen "falsas informaciones"

El Consorcio Gate Paraguay SA remitió una nota de réplica sobre las publicaciones de ÚH que hacen referencia a las dudas sobre la entrega de la ANNP del puerto en Montevideo.

Dice que el Consorcio Gate Paraguay SA "se siente agraviado por la falsa información brindada por el diario Última Hora en relación a los antecedentes del supuesto representante de nuestro consocio". Esto, en el marco de su condición de "aliado operativo estratégico de la ANNP, para la coexplotación de facilidades portuarias, que ayuden a dinamizar y optimizar el comercio exterior, en el predio cedido por el Estado uruguayo a través del convenio bilateral al Estado paraguayo, en el Puerto de Montevideo". Señala que el representante de la empresa es el doctor Rafael Ravera Parietti. En registros de la DNCP aparece Germán Flores Ozuna.

También aclara que el consorcio está integrado por las empresas Translogistics SA, firma paraguaya constituida por accionistas uruguayos, y el Grupo Trilan, compañía uruguaya. Aseguran que ni el consorcio ni sus integrantes se "han presentado a otras licitaciones del Estado paraguayo, distinta de la que se hace referencia en las publicaciones". Fuente: ULTIMA HORA