Los fiscales Martín Cabrera, Claudia Morys y Josefina Aghemo indagan sobre el tráfico de influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Buscan determinar los próximos pasos en el proceso. Hoy vence el plazo que tienen las telefónicas para entregar los informes solicitados por los fiscales de Anticorrupción Claudia Morys, Josefina Aghemo y Martín Cabrera, en el marco de la causa que investiga los audios filtrados que destaparon el tráfico de influencias en casos judiciales. Hasta el momento son cinco los imputados en la causa: los ex senadores y ex miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), investigados por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia; el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo agravado; y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva, procesados por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias. "Debemos confirmar si realmente se dieron las conversaciones entre las personas investigadas y a partir de ahí realizar y complementar las pericias por parte del Laboratorio Forense del Ministerio Público", explicó Aghemo la semana pasada. Agregó que continúan clasificando los audios para trazar una línea de investigación, porque se debe establecer cuáles serían las grabaciones en donde se constatan los hechos punibles. Sobre la posibilidad de llamar a indagatorias o testificales a los implicados en los audios filtrados, los fiscales manifestaron que lo harán una vez que cuenten con más información de la causa. Detalles. Entre las conversaciones filtradas se escucha al colorado González Daher (destituido del Senado tras el escándalo) con el diputado Óscar Tuma sobre la jueza Dina Marchuk, por un caso que involucra a su hermano Ramón González Daher; y en otro audio se escucha al ex legislador con una jueza, a quien el político pide ayuda para su correligionario, el ex intendente de Mariano Roque Alonso Walberto Zárate, procesado por desfalco. El principal protagonista de las grabaciones es Raúl Fernández Lippmann, y en una de ellas se lo escucha con el diputado colorado Néstor Ferrer, hijo del intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer. El integrante de la Cámara Baja le pide al entonces secretario del JEM que lo ayude a que un fiscal de Capiatá reciba a un abogado y puedan llegar a un "acuerdo menos conflictivo", con relación a una causa. Por estos casos, el ex secretario del JEM se encuentra recluido en Tacumbú y es el principal implicado en el proceso penal, teniendo en cuenta que los audios fueron filtrados de su teléfono celular. Los audios divulgados por Radio Cardinal salpican además a políticos, como el senador Adolfo Ferreiro; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; a José Ortiz, gerente de Tabesa (propiedad del Grupo Cartes); a fiscalas como Nadine y Raquel Fernández, entre muchos otros. Fuente: Ultima Hora