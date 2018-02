El senador Mario Abdo Benítez se refirió a la presencia de Óscar González Daher en la lista de candidatos a senadores como “una agonía innecesaria”, ya que podría ocasionar pérdida de votos para la nómina, y hasta a la chapa presidencial del Partido Colorado. De esa forma, el senador colorado teme que el “problema”, como se refirió a González Daher, tenga incidencia en su candidatura a la presidencia de la República y reiteró el pedido de que el ex senador renuncie a la candidatura al Senado, ya que es número 5 de la nómina. “Este problema va a continuar”, dijo a la radio 730 AM, sobre la permanencia del ex senador en la lista. No obstante, destacó como un avance que en el Congreso por primera vez se votó por la pérdida de investidura de uno de sus integrantes. “La gente siempre quiere más, pero también tenemos que reflexionar que es la primera vez en la historia del Congreso Nacional donde se vota por la pérdida de investidura de un ex presidente del Congreso Nacional, o sea, algún avance con respecto de alguna conducta de lucha contra la impunidad creo que también hay que por lo menos destacar”, señaló. Cabe recordar que el Partido Colorado, institucionalmente, no debatió sobre el caso del ex senador, pese a que varios convencionales y miembros de la Junta de Gobierno solicitaron el debate interno, para llevar una convención donde se defina una sanción, como la suspensión de su afiliación o la expulsión directa, para que no pueda estar en la nómina. El presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, no dio curso a las solicitudes presentadas y solamente convocó a una sesión extraordinaria de la Junta para escuchar un discurso de Marito. El presidenciable en su momento no quiso tener mucha injerencia en una sanción partidaria y solamente atinó a decir que él no le propuso como candidato y dejaba en manos de Honor Colorado el caso. Así las cosas, González Daher fue proclamado como candidato a senador y el Partido Colorado no hizo algo para evitarlo. Actualmente, Marito solamente atina a reiterar que el ex senador debe renunciar. “Debe renunciar. Es lo que yo quiero, es lo que yo ya dije en varias oportunidades, por el bien de él, del Partido Colorado y de la democracia paraguaya”, indicó. Por su parte, Hugo Velázquez señaló que el caso por el cual perdió su investidura en el Senado, tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento, va a seguir vigente y que, por ende, podrá perder de vuelta la investidura si la mayoría así lo decide. Cabe señalar que varios candidatos a senadores, como Rodolfo Friedmann y el apoderado Juan Ernesto Villamayor, anunciaron que una vez electo el nuevo Congreso, Colorado Añetete tomará la iniciativa para expulsarlo de vuelta a González Daher. Fuente: Ultima Hora