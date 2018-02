EL CIUDADANO

LOCURA VIRTUAL

Por Santiago Iñaki Fernández Bogado

El titulo de una música de un grupo británico denominado “Jamiroquai”, me sirve para escribir algo sobre lo que se vive en nuestros tiempos de excesiva ˝comunicación˝ virtual. Hoy uno se jacta de tener miles de amigos pero no habla con ellos ni los ve, a veces no los conoce pero esa sensación de ver el número de seguidores y ˝amigos˝ crecer a medida que corre el tiempo crea un nirvana dentro de la psiquis de los seres humanos. He aquí el error y la mentira de internet; hacer creer al mundo de ˝amistades virtuales que no existen˝ que responden a solo eso; en realidad no son reales, es decir producen el efecto de existir pero realmente no existen.

Es sano de tanto en tanto estudiar la lista de ˝amigos˝ y bloquear a aquellas personas que no te dan la seguridad que no responderán en momentos de real necesidad y solo dejar a seres que te han dado todo de si cuando las papas quemaron, es preciso también estudiar si se ha fortalecido mas tu relación amorosa o familiar gracias a las redes virtuales, si no, pues “hasta luego internet”y a hablar cara a cara con ellos, escucharlos, sentirlos, romper ese muro hecho con plástico y vidrio que separa la verdadera relación humana.

Creo es hora de dejar de vivir de mentiras y asumir la verdadera forma de relación humana; la palabra y el dialogo, esto servirá para proyectar y hacer mas duradera la real relación entre seres humanos. Es momento de volver a la racionalidad del hablar sin juzgar ni ponerse uno encima del otro y salir de esta locura virtual que solo excita una parte del cerebro pero realmente ahoga el vinculo real entre verdaderos amigos y familia. Si nos damos cuenta de esto antes que sea tarde, salvaremos a la única especie del universo que ha logrado tantas cosas a través de la real comunicación; revoluciones, conquistas humanas; constituciones; libertades de crueles dictaduras , reconocimientos oportunos y así puedo seguir citando una larga lista de conquistas humanas logradas no a través de la fría e impersonal pantalla sino cara a cara con el calor de la voz y las ideas proyectadas a través de gestos registrados por los ojos.

Es necesario también tener en cuenta el valor de la compañía humana y ver si es o no un testimonio de soledad el estar siempre observando el ˝teléfono inteligente˝ que ya ha sido tildado de idiotizante debido a su poca exigencia de pensamiento critico de la vida y forma abreviada de ˝comunicar˝ a la gente que últimamente ya no usan mas palabras sino “emoticones” para expresar una idea.

Desafío a los lectores de este articulo que tomen el reto de hacer una sana pausa de estar frente a la pantalla para usar otra forma mas humana de socializar las ideas y luego de un tiempo evaluar las variaciones de dicho cambio. Si es positivo entonces significa que es hora de dejar esa locura virtual para volver a la saludable manera de hacer comunicación entre seres humanos.