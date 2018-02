El presidente de la estatal de combustibles, Eddie Jara Rojas, sostuvo que el sector privado que controla el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) acusa a Petropar de subsidiar el precio del combustible solo “porque es escandaloso el precio que le están cobrando a la ciudadanía” La discusión en torno al costo del gas vuelve a ganar notoriedad luego de que los emblemas y las distribuidoras privadas que importan el producto incrementaran sigilosamente el precio de recarga y garrafas cargadas en fraccionadoras a principios de diciembre del año pasado. Ante la ausencia de denuncias o reclamos ciudadanos, esta suba del precio del GLP salió a la luz recientemente. Y una vez más, se plantea la pregunta de quién está mintiendo, teniendo en cuenta que la diferencia de mayor costo por litro y kilo de gas con Petropar es muy grande. La empresa pública de combustible sigue manteniendo su precio de 2.670 guaraníes el litro y 5.000 guaraníes el kilo la recarga de las garrafas en las estaciones que operan bajo su emblema y también en camión móvil. Con el último incremento, las estaciones de servicio de emblemas privados están haciendo recargas de gas a un precio promedio de G. 3.890 guaraníes el litro. Por kilo, el precio estaría dos mil guaraníes más caro que Petropar. Intentamos hablar con los empresarios privados referentes del negocio, pero no respondieron. Sin embargo, voceros del sector señalaron que Petropar subsidia el precio de su GLP. buen margen. Por su parte, Jara Rojas ratificó que la empresa no está subsidiando de ninguna manera el gas. Argumentó que puede mantener el precio porque solo cuenta con dos eslabones en la cadena de comercialización y ceden márgenes a los operadores sin que ello implique perder dinero. Agregó que en las últimas compras realizadas el costo fue disminuyendo para la empresa y entiende que también fue así para el sector privado. "Entonces, la pregunta hay que hacerles a ellos sobre por qué no han bajado de nuevo el precio que sigilosamente subieron en noviembre del año pasado", enfatizó. Respecto a que se mantienen en la postura de que Petropar subsidia el precio del gas, Jara Rojas señaló que eso no está pasando. "No se subsidia. Esto dicen los que están muy preocupados por lo que le están cobrando a la ciudadanía y es escandaloso", sentenció. En silencio. Por otra parte, referentes de la comercialización de gas manifestaron que la suba de precio ya fue concretada el 6 de diciembre del año pasado, pero no fue comunicada al público. Señalaron que, posiblemente, las importadoras privadas aprovecharon que la atención de la ciudadanía estaba centrada en las internas coloradas. También creen que Petropar subsidia su GLP y aprovecha la estructura de los privados porque no tiene garrafas propias. Uno de los comerciantes apuntó que esta suba les afectó bastante la venta debido a que cada garrafa de diez kilos tuvo una suba de costo de cuatro mil guaraníes y se vieron obligados a trasladarla a los clientes. En enero pasado, el titular de Gas Total y vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagás), Ausberto Ortellado, había dicho que no existían razones para aumentar por ahora el precio del GLP, pese al encarecimiento del crudo. Aseguró que no había ninguna posibilidad de incremento a corto plazo. No obstante, recordó y confirmó que un mes atrás (en diciembre) las compañías distribuidoras de gas ya realizaron un incremento de 400 guaraníes por kilo, debido a que "en ese momento sí se hacía insostenible el costo, por lo que ahora mismo hay estabilidad en el sector". Ante este contexto y el hecho de que habrían bajado de nuevo los precios en origen, correspondería que los privados vuelvan a bajar el precio.

Las Cifras

2.670 guaraníes es el costo de la recarga por litro de gas en los servicentros que operan con el emblema Petropar.

3.980 guaraníes es el precio del litro de gas de recarga en los emblemas y distribuidoras del sector privado. Fuente: Ultima Hora