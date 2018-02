EL CIUDADANO

Por Santiago Iñaki Fernández Bogado

Este tiempo que vivimos ha hecho que la gente se haya concentrado excesivamente en la estética física y no tanto en el contenido mental de su persona, lo que supone muchas veces que no haya proyección hacia el futuro de esas vidas que se limitan a observar sus cuerpos, criticando como se ven y no dedicando tiempo cuestiones profundas como la lectura de un libro o una charla que profundice temas de cualquier tipo.

Creo que la aparición de las redes sociales en internet hacen que la imagen de uno sea el centro de sus existencias, hace que la gente haya optado por dedicarse a estudiar mas como y de donde la selfie (del ingles uno mismo)es mejor vista antes de hacerse cuestionamientos sobre el país y sus problemas y en ese sentido el ser humano con sobrepeso se ha convertido lastimosamente en una especie de ser feo o desagradable para la vista y eso hace que crezca una preocupación hasta a veces exagerada sobre el reducir de peso. La industria de la imagen en el mundo es de magnitudes gigantescas, lo que implica entender la preocupación y a veces una ansiedad enfermiza por ser mas delgad@, lo que también puede llegar a molestar o cambiar el menú de algunos hogares acostumbrados a alimentarse con altos grados de calorías y azúcar.

Hay que entender que el ser gordo es una enfermedad que si no se detecta temprano puede terminar convirtiéndose en enfermedades graves como la hipertensión, diabetes y otros males que convertirían a la vida en una pesada carga a sostener. Paraguay es un país que no tiene el hábito de consumir un menú saludable por eso el numero de gordos en el país es grande y el negocio alrededor de los mismos también; indumentaria, alimentos, dietas, nutricionistas, y todo bien que “puede” reducir el peso de uno en el tiempo es clave no solo criticar el sobrepeso de tu prójimo sino también ayudarlo a reducir el mismo si verdaderamente te preocupa su sobrepeso. También es oportuno antes de ofender o criticar la imagen ajena cuestionarse que sabe hacer el gord@ que no se hacer yo? Y luego seguir adelante con tus actividades, si eres una persona con sobrepeso y lees esto, te preguntarás qué debo hacer para reducir eos kilos demás.?. Aunque sea difícil, lo primero es dejar de consumir lo rico en calorías o lo que también es tildado como “toxico” por su construcción en base a lo que engorda luego mover el cuerpo haciendo actividades no que superen tu capacidad física sino aquellas que te hagan sudar sin lastimar tu cuerpo; como el caminar; nadar; pedalear; bailar y por sobre todo lo que te haga feliz y al terminar la producción de endorfinas te haga sentir satisfecho de tu trabajo.

Repetir esto por un tiempo determinado hará verte diferente y complacido por tu trabajo. La formula es sencilla, cambiar el hábito alimenticio mas mover el cuerpo, ninguna formula matemática o química que exija mucho pensamiento ni reflexión. Es posible reducir el peso y para eso es preciso tener clara esta idea. Que así como has logrado subir de peso mecánicamente también bajarás, sencillo como el uno mas uno. También es momento de ver y tratar de entender el porqué las criticas a los gordos se ha vuelto tan repetitiva. Lo que importa supongo es lo que uno trae en su cabeza, espíritu y experiencia de vida. Finalmente, aquí esta el real y verdadero ser solo deseo dar fuerza y animo a todas las personas que se encuentran en la lucha para reducir de peso y una mirada mas condescendientes hacia aquellos que padecen de algunos kilos de mas.-

