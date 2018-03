A más de dos años de licitarse, el proyecto sigue dilatándose en la Corte. La máxima instancia judicial frena la intervención de la Contraloría en el proceso, tal como había solicitado el Ministerio Público. A comienzos de diciembre del año pasado, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que la Contraloría General de la República (CGR) intervenga en la certeza constitucional que promovió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como último recurso para salvar la fallida licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Sin embargo, hasta la fecha la CGR no fue notificada del traslado de la acción, que debería ser realizado en cumplimento del pedido de la Fiscalía General, según informaron a ÚH desde la CGR. Por este motivo, el frustrado proyecto bajo la Ley de Alianza Público-Privada (APP) sigue dilatándose en la máxima instancia judicial. Pese a que el Gobierno de Horacio Cartes está llegando a su fin, el destino del Aeropuerto sigue incierto. Recordemos que con la mencionada acción, Obras Públicas busca que la Corte determine si el dictamen de la CGR –que recomendó cancelar la APP– se ajusta o no a las competencias que le otorgan las leyes. ANTECEDENTES. La APP del Aeropuerto es un proyecto que estuvo marcado por anomalías, por lo que el proceso fue auditado por la Contraloría. El ente recomendó cancelar el proceso, principalmente porque el MOPC obvió la etapa de precalificación. Pese a ello, el MOPC se mostró con intención de adjudicar la concesión de la terminal aérea por 30 años al consorcio liderado por la española Sacyr, porque los otros dos oferentes quedaron fuera de competencia. La firma española ofreció un canon anual de 32,06% al Estado. El MOPC primero recurrió al Tribunal de Cuentas para anular el dictamen del ente contralor, pero luego desistió de la acción para recurrir directamente a la Corte, como último recurso para salvar la APP. A pesar de que varios constitucionalistas señalaron que la acción que presentó el MOPC es inconstitucional, por lo que debió ser rechazada in límine, los ministros Antonio Fretes y Miryam Peña votaron por darle el trámite y corrieron vista a la Fiscalía General del Estado. Esta última pidió que la CGR intervenga, lo cual hasta ahora no se dio. ¿FRACASO DE LAS APP? Vale señalar que con bombos y platillos el Gobierno lanzó en diciembre del 2015 la licitación para la construcción de un nuevo Aeropuerto Silvio Pettirossi, que junto con el proyecto de duplicación de las rutas 2 y 7, licitado meses antes, buscaban cambiar la historia de las obras públicas del país con participación privada en las inversiones. La maravilla era que las construcciones se pagarían por sí solas o con poca participación de fondos públicos. Al menos ese fue el discurso que proclamaban las principales autoridades del Gobierno. El MOPC se preparó para atender las grandes obras y se encargó de contratar por más de USD 10 millones a la consultora Deloitte para gestionar las licitaciones. En el caso de la APP del Aeropuerto, el proceso estuvo marcado por disputas e incluso involucró a altos funcionarios públicos con los oferentes, con fuertes sospechas de tráfico de influencias. Pese a esto, se pretende adjudicar el proyecto al consorcio liderado por la española Sacyr, que debe invertir casi USD 150 millones en la nueva terminal aérea. Justamente, otro consorcio liderado por Sacyr ganó la concesión por 30 años de las rutas 2 y 7, pero este proyecto hoy está en la incertidumbre, pues hasta la fecha no lograron el financiamiento de la duplicación de las carreteras "Esto ya quedaría con el próximo gobierno", afirma titular de Dinac

El titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Luis Aguirre, consideró que la adjudicación del Aeropuerto Silvio Pettirossi en el marco de una alianza público-privada (APP) ya no será factible en lo que resta de este gobierno.

Manifestó que este caso le deja una sensación de frustración debido a que no se avanzó y concretó. Indicó que todo queda para la próxima vuelta debido a que está judicializado.

"No creo que por más que la Corte Suprema de Justicia salga con algo positivo tengamos tiempo para firmar. Esto ya quedaría con el próximo gobierno. Podría ser que la Corte diga que está bien el proceso, pero los tiempos ya no dan para pensar en hacer el contrato, que será a treinta años", enfatizó.

Vale señalar que la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi es uno de los proyectos "estratégicos" del Gobierno de Cartes, donde previeron una inversión inicial de 108,4 millones de dólares, con un adicional de 40,3 millones, los que totalizan 148,7 millones de dólares. Sin embargo, todo apunta a que ya no se concretará. Fuente: Ultima Hora