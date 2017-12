La entrega de víveres, producto de la extorsión del grupo autodenominado EPP a las familias de secuestrados, divide a los pobladores del barrio Pelopincho. Algunos lugareños rechazan los alimentos, mientras otros los aceptan "para ayudar a la liberación". "No es por necesidad, es para que se les libere a los secuestrados", indicó una pobladora en ABC Cardinal. "Todos tenemos hijos, hermanos, a cualquiera nos puede tocar. Ojalá que les liberen para esta Navidad", indicó por su parte Martina Lezcano, una de las que están a favor de recibir los cerca de 350 kits de alimentos a ser proveídos por los familiares de los secuestrados Franz Hiebert Wieler (32) y Bernhard Blatz Friessen (22). "Si le van a liberar a esta gente, bienvenidos sean los víveres para Pelopincho", remarcó Lezcano. Por su parte, Eulalio Espínola afirmó "nos oponemos porque va a dañar la imagen del barrio", ya que normalmente el barrio tiene una imagen ligada a la delincuencia y "queremos salir de eso, hay muchísima gente sana en nuestro barrio". Espínola dijo que además solicitaron a los familiares de los secuestrados que no hagan la entrega en la entrada del barrio, sino que vayan al parque Caballero. Si vienen aquí "sería una mala educación de su parte, me parece que tienen que respetar también", refirió por parte de los que se oponen a la entrega de víveres. FUENTE ABC